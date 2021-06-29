СБУ затримала міжнародного злочинця, який п'ять років перебував у розшуку: ошукував пенсіонерів та хворих дітей

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування. У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.