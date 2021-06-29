СБУ затримала міжнародного злочинця, який п'ять років перебував у розшуку: ошукував пенсіонерів та хворих дітей
У Харківській області встановили місцезнаходження і затримали громадянина Республіки Молдова, який 5 років перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів США десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування. У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі.
Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту.
Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.
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