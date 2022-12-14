СБУ затримала посіпаку окупантів, який організував перевезення їх автобусами з Криму до Херсона
Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника окупантів у звільненому Херсоні
Про це повідомляє пресслужба СБУ
"Зловмисником виявився власник місцевої компанії-автоперевізника, який брав участь у транспортуванні російських окупаційних угруповань під час захоплення українського міста. Саме його автобуси масово переправляли до регіону особовий склад рашистів з тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, до цього було залучено понад 50 одиниць пасажирського транспорту, які перебували в автопарку підприємства.
"Після звільнення обласного центру пособник агресора намагався втекти до Молдови, щоб уникнути правосуддя. Втім, Служба безпеки запобігла цьому. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали на спробі перетину кордону", - повідомили в СБУ.
За даними слідства, фігурантом є керівник однієї з великих транспортних компаній, яка займається пасажирськими перевезеннями, зокрема до країн ЄС. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і "перелаштував" власний бізнес на користь країни-агресора. Для цього "перереєстрував" компанію в окупаційній адміністрації і відкрив банківські рахунки в РФ.
В обмін на співпрацю ворог обіцяв йому безперешкодне управління автопідприємством та вільне пересування по тимчасово захоплених регіонах України.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- СБУ затримала на Херсонщині колаборантів, які з озброєними окупантами вдиралися до осель та погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі.
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