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СБУ затримала росіянина, який збував фальшиві гроші: він - кримінальний "авторитет" з списку РНБО

8 липня, 2021 четвер
21:48
Кримінал

Служба безпеки України викрила групу злочинців, яка займалася збутом підроблених грошей на великі суми

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки.

За даними СБУ, організатор схеми – росіянин, який є кримінальним "авторитетом" та є у списках РНБО.

Також до угруповання входили й інші росіяни та українці. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили з-за кордону.

Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.

За місцями проживання, реєстрації та в автомобілях проведено обшуки.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей"

Їх заарештовано з альтернативою внесення грошової застави.

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РНБО
СБУ
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