СБУ затримала росіянина, який збував фальшиві гроші: він - кримінальний "авторитет" з списку РНБО

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки.

За даними СБУ, організатор схеми – росіянин, який є кримінальним "авторитетом" та є у списках РНБО.

Також до угруповання входили й інші росіяни та українці. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили з-за кордону.

Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.

За місцями проживання, реєстрації та в автомобілях проведено обшуки.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей"

Їх заарештовано з альтернативою внесення грошової застави.