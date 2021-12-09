СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar Познякова, вбитого у 2016 році

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко у коментарі "Бабелю".



"Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства", - сказав Дехтяренко.



Він додав, що попередньо кримінальне провадження кваліфікували за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.



Інше джерело СБУ повідомило, що тіло знайшли поблизу траси Житомир - Київ.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі "Audi-A6" виїхав зі Львова до Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу "BlaBlaCar" він погодився підвезти двох незнайомих йому осіб, які представилися бійцями "Правого сектору". Однак, до столиці він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який пізніше виявили у Києво-Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних у викраденні водія. У серпні 2016 року Дмитра Голуба, колишнього бійця "Правого сектору", затримали та взяли під варту. Його співучасник, громадянин Росії Луан Кінгісепп, у березні 2019 року загинув в результаті вибуху у квартирі у Києві.

28 травня 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав винним Дмитра Голуба у вбивстві Тараса Познякова і засудив до довічного ув’язнення. Його адвокати подали апеляційний позов, але і його не було задоволено, а вирок залишили в силі.

8 грудня 2021 року Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення для вбивці Тараса Познякова.



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