"Сейчас под Гастамелем. Техника уничтожена, сводный отряд раз****ошенный": СБУ перехопила розмову окупантів

Про це повідомляє відомство.



"Поки Росія бреше, як її війська "спокійно і без втрат" заходять в українські міста, солдати РФ тікають лісами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у військ РФ купа 200-их, а техніка – розбита.

"До речі, раніше ми думали, що вони тільки слово "паляниця" не можуть вимовити. А виявляється, що і з "Гастамєлем" є проблеми", - повідомили у відомстві.







СБУ оприлюднила секретні паролі і шифри російських загарбників.