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"Секс був товаром для впливових чоловіків": адвокат Вайнштейна заявив, що жінки погоджувались на інтимні стосунки з продюсером заради вигоди

25 жовтня, 2022 вiвторок
14:17
Таблоїд На фото: Гарві Вайнштейн

Адвокат Вайнштейна сказав, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"

Про це адвокат Марк Верксман заявив присяжним, пише Variety.

Адвокат американського кінопродюсера звернувся до присяжних, що їм варто підготуватися до "потоку хибних і недоказових звинувачень" від жінок, які пішли на сексуальні стосунки з Вайнштейном за згодою, але через багато років соромляться і брешуть про те, що насправді сталося.

Він також наголосив, що нема жодних доказів проти їхнього клієнта, і що кожна жінка, яка буде свідчити в суді, є актрисою, яка буде грати свою роль, що відповідає наративу #MeToo.

"Подивіться на мого клієнта, - сказав Верксман, вказуючи на Вайнштейна. - Він не Бред Пітт і не Джордж Клуні. Як ви думаєте, ці красиві жінки займалися з ним сексом, тому що він гарячий? Ні, це тому, що він могутній".

Адвокат Вайнштейна сказав присяжним, що Голлівуд сьогодні змінився, але в ті часи "секс на замовлення" був нормою. За словами Верксмана, "секс був товаром" для "багатих і впливових чоловіків", як його клієнт.

"Транзакційний секс. Можливо, це було неприємно. А тепер соромно. [Але] всі це робили. Він це робив. Вони робили це", - повідомив Верксман. 

Адвокат Вайнштейна сказав, що рух #MeToo схожий на фільм, який перетворив Вайнштейна на "голлівудський Чорнобиль", знявши його в "напівзотлілій радіоактивній" частині у ролі "поганого хлопця".

Він також наголосив, що жінки, які позиваються проти Вайнштейна, "повинні брехати собі, вам, цьому суду".

Натомість прокуратура заявила зовсім інше, розповівши присяжним, що колишній голлівудський продюсер і вже засуджений ґвалтівник був серійним хижаком, який використовував ділові зустрічі як прикриття для сексуального насильства над жінками протягом десятиліть. Заступник прокуратури пояснив присяжним, що влада Вайнштейна дозволила йому скористатися перспективними кандидатками в індустрії розваг, нападаючи та переслідуючи їх, через що вони боялися помсти Вайнштейна. Під час вступного слова прокурора присяжним були представлені цитати жінок, які виступатимуть свідками в судовому процесі, які поділилися своїми звинуваченнями в насильницькому оральному сексі, обмацуванні, ласках і зґвалтуванні.

Натомість адвокат звернув увагу присяжних на тому, що усі обвинувачення побудовані лише на словах жертв, і нема жодних судово-медичних доказів, таких як поліцейський звіт чи зразків ДНК. 

"Якщо обвинувач чекає роками, звинувачення зводяться до його слів", - сказав Верксман у суді.

Він також звинуватив позивачок у тому, що вони займались сексом з Вайнштейном за власним рішенням, "тому що хотіли використати свій зв’язок з містером Вайнштейном" і отримати "щось значуще в обмін за секс".

  • У лютому 2020 суд визнав Вайнштейна винним у справі про сексуальне насильство у двох випадках
  • У липні 2021 Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів
  • 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку у Лондоні 1996 року. 
  • 11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами

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