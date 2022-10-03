Про це повідомляє The Daily Mail.

Роббі Вільямс обіцяє, що його документальний фільм, що вийде на Netflix, буде насичений сексом, наркотиками та психічними захворюваннями. Він також заявив, що нема жодних обмежень, коли справа доходить до зйомок.

48-річний співак уважно стежить за тим, як просувається робота над фільмом. Хоча зйомки ще не розпочались, Роббі Вільямс зазначив: "Я впевнений, що я викладу забагато інформації про своє життя та колишні часи. Я з нетерпінням чекаю, коли все розпочнеться і я сам дізнаюся, хто я такий".

Зірка також повідомив, що у роботі над фільмом не буде рамок. За його словами, творцям стрічки "дуже, дуже пощастило", адже він хоче "викрити себе більше, ніж будь-хто інший".

"Більшість людей хочуть зробити якусь чисту версію себе, тому що вони бояться відкривати занадто багато свого реального життя. Аудиторія це бачить, а я не дуже добре реагую як глядач на це, тому я не буду цього робити", - запевнив співак.

Разом з цим, колишній співак "Take That", який відкрито розповів про свою багаторічну залежність від алкоголю, наркотиків і їжі, додав, що не певен, що дозволить своїм чотирьом дітям з’явитися в шоу.

"Я не думаю, що діти будуть залучені. Я буду роздавати забагато інформації про внутрішню роботу свого розуму", - додав він.



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