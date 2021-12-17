Сенатори США представили резолюцію на підтримку демократичної й незалежної України
Законодавці США подали на розгляд сенату резолюцію, яка підтримує незалежність України й засуджує російську ескалацію на кордоні
Про це заявляють на сайті американського сенатора від Демократичної партії Джин Шахін.
Вона стала головною в групі сенаторів, котрі представили резолюцію.
Резолюція "засуджує нинішнє російське військове нарощування на кордоні з Україною як провокаційне, необачне та суперечливе встановленим міжнародним нормам" і підтверджує "незмінну підтримку" США "безпечної, демократичної та незалежної України" та право держави "обирати своїх власних лідерів і майбутнє".
Також законодавці наголошують на важливості політичної та диломатичної підтримки й надання додаткової летальної та нелетальної допомоги в безпековій галузі для посилення оборонної спроможності України на суходолі, морі й у повітрі.
"Ця двопартійна резолюція закликає адміністрацію США підтримати суверенітет України шляхом надання летальної допомоги для зміцнення українських збройних сил та підтвердження нашої відданості нашим європейським союзникам...", - наголосив сенатор-республіканець Джон Корнін.
У сенаті додали, що не можна ігнорувати спроби президента РФ позбавити Україну суверенітету.
"Зараз, коли Росія розміщує понад 100 тис. військових на кордоні з Україною, загрожуючи їх свободі та територіальному суверенітету, ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - зазначив сенатор від Республіканської партії Роб Портман.
- Нагадаємо,у 2022 році США планують витратити з оборонного бюджету $300 млн на підтримку Україні.
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