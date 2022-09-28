Сенцов і Хливнюк опублікували спільне селфі з фронту

Світлиною поділився у своєму Facebook Олег Сенцов.

"Куди на фронт не приїдеш, а там уже Хливнюк воює", – підписав знімок режисер.

Кримчанин, колишній політвʼязень Кремля Олег Сенцов захищає Україну від російських загарбників у складі ЗСУ. Фронтмен українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк фактично від початку наступу російських військ вступив до лав тероборони Києва.

Популярний український співак Андрій Хливнюк виконав гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" у дні, коли окупанти обстрілювали Київ. Його відео стало надзвичайно популярним, багато музикантів записували ремікси з вокалом Хливнюка

Він не поїхав у тур до США, щоб захистити свою країну від путінських збройних сил. Музикант і зараз боронить Україну. Наприкінці березня він отримав поранення під час мінометного обстрілу у Києві.

Український режисер, письменник та активіст Олег Сенцов з травня 2014 року був незаконно увʼязнений Росією. Сенцов оголошував і тримав з ризиком для життя довготривале голодування. За сфабрикованою у РФ справою йому загрожувало 20 років колонії суворого режиму.

У вересні 2019 року Сенцова обміняли

14 березня Олег Сенцов повідомив, що служить у війську під Києвом.

Пізніше фільм "Носоріг" став першим українським ігровим фільмом, який показує Netflix.

25 травня Олег Сенцов розповів про один день на фронті.

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