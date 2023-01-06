Серед найпотужніших армій світу Україна посіла 15 місце, - Global Firepower

Про це поінформували в Global Firepower.

Згідно з індексом GFP, Україна входить до 15 найпотужніших армій світу.

Зазначається, що в 2023 році Індекс сили (PowerIndex) ЗСУ сягає 0,2516, минулого року ж Україна посіла 22 місце.

Ідеальною оцінкою за параметрами Global Firepower вважається 0,0000.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді, фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку", - мовиться у звіті організації.

Поруч із Україною в рейтингу опинився Єгипет (14 місце) та Австралія (16 місце). Прикметно, що Росія надалі посідає 2 місце в рейтингу. Одночасно в організації зазначили, що "російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу РФ, попри її кількісну живу силу та матеріальну перевагу над Україною".

Перші місця в рейтингу Global Firepower посіли армії США, Росії, Китаю, Індії, Великої Британії, Південної Кореї, Пакистану, Японії, Франції та Італії.

Нагадаємо, станом на 23 грудня в Москві вважають, що "значний прогрес" досягнуто в "демілітаризації" України, яка є однією з початкових цілей вторгнення Росії.

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