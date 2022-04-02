Серед російських військових паніка через радіаційне опромінення в Чорнобильській зоні, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.



"На Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону Україні вглиб території республіки Білорусь. Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується", - заявили у ГШ.



Там додали, що серед військовослужбовців збройних сил РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.



"Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - йдеться у повідомленні.



У ЗСУ заявили, що росіяни продовжують мародерити.



"Триває так звана “евакуація” цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Крім того, мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК", - зазначають у Генштабі.



Там додали, що заблоковано виїзд з міста Буринь Сумської області, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки



"Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї", - йдеться у повідомленні.



На Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку.



У ГШ запевнили, що окупанти не мають успіху, несуть втрати.



"Серед місцевого населення невизнаного Придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої “ПМР” до участі у війні проти України", - зазначають у Генштабі.



Там заявляють, що на Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.



"Сили оборони продовжують нищити війська противника і звільняти українські території. Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, в свою чергу, впливає на якість виконання ними поставлених завдань", - йдеться у повідомленні.



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