Середня вартість великоднього кошика зросла в 2022-му на чверть, – Інститут аграрної економіки

Такі розрахунки наводить Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пише Інтерфакс-Україна.



Згідно з рохрахунками інституту, що базуються на даних Держстату і моніторингу роздрібних цін на 1 квітня, середня вартість великоднього кошика у 2022 році складе 972 грн, що на 191 грн або 24,6% більше вартості аналогічного складу продуктів торік.

Зокрема, цього року вартість 1 кг паски домашньої випічки, основної складової великоднього кошика, зросте на 11,7% порівняно з 2021 роком - до 134 грн.

"Більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – за рахунок відмови від дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру) або використання більш дешевої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою", - коментує директор Юрій Лупенко.



Середня ціна яєць в країні залишилася на рівні початку квітня минулого року (36 грн за 10 шт.), але вартість інших продуктів харчування зросла на 11,7-58%.



Найбільше зростання цін зафіксовано на м'ясні продукти: домашня ковбаса – 260 грн/кг (+23%), буженина – 270 грн/кг (+24%), сало – 158 грн/кг (+58%).



Серед молочних продуктів: вершкове масло подорожчало на 22,8% порівняно з квітнем 2021 року – до 280 грн/кг (52,85-59,55 грн за пачку 200 г), твердий сир – на 25%, до 300 грн/кг, м'який сир – на 55%, 180 грн/кг.



При цьому пляшка церковного вина "Кагор" у середньому у країні коштує 120 грн (80-135 грн за пляшку).



Нагадаємо, Мінфін прогнозує зростання дефіциту держбюджету України щонайменше вдвічі у квітні-травні та просить у світу фінансової підтримки.



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