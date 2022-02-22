Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що доручив Мінекономіки звернутися до німецького регулятора щодо скасування сертифікації оператора "Північного потоку 2"
Про це повідомляє SPIEGEL та Deutsche Welle.
"Сьогодні я попросив міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може бути запущений", – сказав Шольц.
Він додав, що ситуацію потрібно оцінювати заново після рішення РФ щодо ОРДЛО.
Канцлер уточнив, що рішення про санкції проти Росії Німеччина ухвалить сьогодні. Поки що в ЄС обговорили перший пакет санкцій.
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