Сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено, - Шольц

Про це повідомляє SPIEGEL та Deutsche Welle.



"Сьогодні я попросив міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може бути запущений", – сказав Шольц.



Він додав, що ситуацію потрібно оцінювати заново після рішення РФ щодо ОРДЛО.



Канцлер уточнив, що рішення про санкції проти Росії Німеччина ухвалить сьогодні. Поки що в ЄС обговорили перший пакет санкцій.

Нагадаємо, що Грузія підтримала територіальну цілісність України й засудила визнання Росією "Л/ДНР", а Франція планує ввести санкції проти причетних до ухвалення такого рішення.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі засудила визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" та повідомила про підготовку економічних санкцій Канади проти РФ.

Постійна представниця Британії при ООН Барбара Вудвард сказала, що країна планує розширити перелік санкцій проти Росії через визнання незалежності так званих Л/ДНР.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про блокування власності окремих осіб, пов'язаних із "Л/ДНР", та заборону окремих операцій в ОРДЛО у зв'язку з продовженням зусиль Росії з підриву суверенітету та територіальної цілісності України.