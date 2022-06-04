Про це йдеться у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Вчора ми дізналися про рішення влади тимчасово окупованих територій України заблокувати Viber на території Донбасу. Ми категорично проти будь-якого блокування нашого сервісу. Це рішення можна сприйняти лише як чергову спробу заборонити джерела правдивої інформації та обмежити безпечне спілкування людей у Viber", - заявили в компанії.

У Viber вважають, що вільне спілкування є основним правом людини.

"Ми робимо все можливе, щоб і надалі люди могли підтримувати зв'язок. Все листування у Viber повністю зашифроване за замовчуванням, зараз сервіс працює без перебоїв для всіх наших користувачів", - наголошується в повідомленні.

3 червня у терористичних організаціях “ЛНР” та “ДНР” заявили про тимчасове блокування месенджеру Viber на окупованому Донбасі.