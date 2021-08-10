"Шахтар" Караганда - "Колос": букмекери назвали фаворита вирішального матчу у Лізі конференцій
У другому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Колос" зіграє проти "Шахтаря" з Караганди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що "Колос" є фаворитом матчу. На перемогу українців коефіцієнт 2,6. Виграш "Шахтаря" оцінюється у 3,02. Те, що команди визначать переможця в овертаймі - 2,96.
"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.
Перший матч закінчився нульовою нічиєю у Ковалівці.
Ліга конференцій
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч - 0:0
10 серпня
"Шахтар Караганда" (Казахстан) - "Колос" (Україна)
"Колос": Волинець, Золотов, Новак, Павловець, Чорноморець, Богданов, Мілько, Ільїн, Костишин, Дієго Сантос, Сітчінава.
Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Петров, Гавриш, Лисенко, Задоя, Чурко
Астана, стадіон "Астана Арена."
Початок о 17:00
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
- 5 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій ковалівський "Колос" зіграв внічию проти "Шахтаря" з Караганди.
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