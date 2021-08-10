"Шахтар" Караганда - "Колос": склад українців на вирішальний матч у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Колос", якщо пройде у 3-му раунді "Шахтар" з Караганди, зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.



Перший матч закінчився нульовою нічиєю у Ковалівці.



Ліга конференцій



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч - 0:0



10 серпня



"Шахтар Караганда" (Казахстан) - "Колос" (Україна)



"Колос": Волинець, Золотов, Новак, Павловець, Чорноморець, Богданов, Мілько, Ільїн, Костишин, Дієго Сантос, Сітчінава.



Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Петров, Гавриш, Лисенко, Задоя, Чурко



Астана, стадіон "Астана Арена."



Початок о 17:00



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"





5 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій ковалівський "Колос" зіграв внічию проти "Шахтаря" з Караганди.

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