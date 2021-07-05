"Шахтар" переміг німецький клуб на зборах в Австрії
У товариському матчі донецький "Шахтар" переміг мюнхенський "Тюркгюджю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Це вже четвертий матч "Шахтаря" на зборах у Австрії. Сьогоднішня зустріч закінчилась перемогою "гірників" з рахунком 2:1. Голами відзначились Манор Соломон і Михайло Мудрик.
Товариський матч
5 липня
"Шахтар" - "Тюркгюджю" 2:1
Голи: Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 - Слішкович, 81
Офіційний сайт "Шахтаря" повідомляє, що "Тюркгюджю" виступає в третьому дивізіоні Німеччини. За підсумками минулого сезону мюнхенці фінішували 13-ми. Керівництво "червоно-білих" має амбітні цілі – за кілька років пробитися до Бундесліги. Минулої неділі, 27 червня, "Тюркгюджю" здобув Кубок Баварії. У вирішальному поєдинку в серії пенальті з рахунком 8:7 (0:0 в основний час) було подолано "Іллертіссен".
- 30 червня у товариському матчі донецький "Шахтар" розгромно переміг австрійський "Санкт-Йоганн".
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