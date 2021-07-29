"Шахтар" привітав композитора Крутого, який підтримує Путіна, з днем народження
Донецький "Шахтар" привітав російського композитора Ігоря Крутого з 67-річчям
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В офіційному профілі "Шахтаря" в Instagram з'явилась низка відео-stories, де капітан "гірників" Андрій П'ятов і директор з футболу Даріо Срна вітають російського композитора Ігоря Крутого з днем народження.
"Дорогий наш Ігор Якович, вітаємо вас з днем народження. Ви і "Шахтар" - одне ціле. Ви написали клубу такий чудовий гімн, всі вболівальники клубу дуже люблять вас. Від усієї команди я особисто вас вітаю і бажаю міцного здоров'я. Разом - до нових перемог", - сказав П'ятов.
Крутой народився в Україні. Проте веде бізнес і вже багато років мешкає у Росії.
У 2018-му році Ігор Крутой був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.
"З ним я пов’язую успіхи нашої країни, повагу до нашої країни, перспективи", - говорив композитор про Путіна, цитує UA-football.
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