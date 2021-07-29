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Головна Спорт "Шахтар" привітав композитора Крутого, який підтримує Путіна, з днем народження

"Шахтар" привітав композитора Крутого, який підтримує Путіна, з днем народження

29 липня, 2021 четвер
15:26
Спорт Ігор Крутой

Донецький "Шахтар" привітав російського композитора Ігоря Крутого з 67-річчям

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В офіційному профілі "Шахтаря" в Instagram з'явилась низка відео-stories, де капітан "гірників" Андрій П'ятов і директор з футболу Даріо Срна вітають російського композитора Ігоря Крутого з днем народження.

"Дорогий наш Ігор Якович, вітаємо вас з днем народження. Ви і "Шахтар" - одне ціле. Ви написали клубу такий чудовий гімн, всі вболівальники клубу дуже люблять вас. Від усієї команди я особисто вас вітаю і бажаю міцного здоров'я. Разом - до нових перемог", - сказав П'ятов.

Крутой народився в Україні. Проте веде бізнес і вже багато років мешкає у Росії.

У 2018-му році Ігор Крутой був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

"З ним я пов’язую успіхи нашої країни, повагу до нашої країни, перспективи", - говорив композитор про Путіна, цитує UA-football.

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футбол
Шахтар
Ігор Крутой
Даріо Срна
Володимир Путiн
Андрій П'ятов
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