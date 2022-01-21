"Шахтар" сенсаційно зганьбився у першому матчі в новому році

Про це повідомляє FlashScore.



Матч, який проходив на зборах у Туреччині, завершився з рахунком 3:0 на користь МТК. "Шахтар" пропустив два м'ячі в першому таймі та один гол у другому.



Це перший матч "Шахтаря" у цьому році. Наступний поєдинок "гірників" відбудеться 24 січня. У суперниках австрійський "Вольфсбергер".



МТК займає 11 місце в чемпіонаті Угорщини.



Товариський матч



21 січня



МТК – Шахтар 3:0



Голи: Міовські, 11, 82, Мікньоцькі, 24

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