"Шахтар" сенсаційно зганьбився у першому матчі в новому році
У контрольному матчі на зборах донецький "Шахтар" несподівано програв угорському МТК
Про це повідомляє FlashScore.
Матч, який проходив на зборах у Туреччині, завершився з рахунком 3:0 на користь МТК. "Шахтар" пропустив два м'ячі в першому таймі та один гол у другому.
Це перший матч "Шахтаря" у цьому році. Наступний поєдинок "гірників" відбудеться 24 січня. У суперниках австрійський "Вольфсбергер".
МТК займає 11 місце в чемпіонаті Угорщини.
Товариський матч
21 січня
МТК – Шахтар 3:0
Голи: Міовські, 11, 82, Мікньоцькі, 24
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе