"Шахтар" збирається провести благодійний матч з "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Срни, "Шахтар" збирається продовжити благодійне турне влітку.



"Шахтар" зробить все можливе, щоб зіграти з "Ман Сіті". Ми знаємо один одного, ми друзі. Ми вважаємо, що продовжимо благодійне турне в липні та, можливо, серпні. Звичайно, багато англійських клубів закликають нас зіграти проти них. Ми забуваємо про війну лише на 90 хвилин. Ми поїдемо скрізь, якщо зможемо отримати допомогу для українського народу. Можливо, в фізичному плані ми далеко, але наші серця в Україні. Для нас не проблема летіти в США або Бразилію, важливо допомогти всім, хто потребує цього зараз. Це багато людей, повірте", – сказав директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна .

Наступний матч у рамках Shakhtar Global Tour for Peace донеччани проведуть 1 травня у в Хорватії з місцевим клубом "Хайдук" (Спліт).

На минулий матч у рамках благодійного туру "Шахтар" вийшов у футболках з фото 4-річної дівчинки з Маріуполя.

На матч у Туреччині футболісти "Шахтаря" вийшли у футболках, де на на принті зображена рука Валерії Глодан із бейджиком із пологового будинку про народження її доньки Кіри у січні цього року – обоє загинули після обстрілу російською ракетою житлового будинку в Одесі.

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