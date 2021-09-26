Шамана Габишева, який йшов до Москви виганяти Путіна, кинули до психлікарні на примусове лікування

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами адвоката Олексія Прянишникова, шамана відвезли до лікарні, оскільки набрав чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі.

Про це його поінформували співробітники ізолятора.

У суді було відхилено аргументи захисту, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм та застосування насильства до співробітників правоохоронних органів під час затримання у січні 2021 року не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність необгрунтовані.

Сам Габишев назвав свою кримінальну справу політичною. Захист планує подати скарги до касаційного суду і в разі відмови звернутися до Європейського суду з прав людини.