Шамана Габишева, який йшов до Москви виганяти Путіна, кинули до психлікарні на примусове лікування
У Росії шамана Олександра Габишева, який у 2019 році вирушив до Москви для здійснення "обряду вигнання Путіна», кинули до психлікарні на примусове лікування
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами адвоката Олексія Прянишникова, шамана відвезли до лікарні, оскільки набрав чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі.
Про це його поінформували співробітники ізолятора.
У суді було відхилено аргументи захисту, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм та застосування насильства до співробітників правоохоронних органів під час затримання у січні 2021 року не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність необгрунтовані.
Сам Габишев назвав свою кримінальну справу політичною. Захист планує подати скарги до касаційного суду і в разі відмови звернутися до Європейського суду з прав людини.
- 26 липня стало відомо, що Якутський міський суд направив шамана Олександра Габишева на примусове лікування у кримінальній справі про застосування сили до росгвардійця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе