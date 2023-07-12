Шанс вижити: волонтери Фонду Slots City у червні допомагали армії, переселенцям та купили човен рятівникам на Херсонщині

Гуманітарну допомогу спрямували переселенцям та рятівникам на Херсонщині, які евакуювали постраждалих з територій, затоплених через підрив Каховської ГЕС. Фонд також перерахував кошти Школі дронів для безкоштовного навчання військових. Всього ж допомога волонтерів за час роботи Фонду на потреби армії та переселенців перетнула позначку у 50 млн грн.

Лише за червень сума допомоги армії від волонтерів Фонду склала 7 860 350 грн, всього ж за час роботи Фонду – 50 056 080 грн. "У червні ми розширили гуманітарну допомогу постраждалим від руйнувань, яких завдає мирним громадянам ворог. Наші волонтери допомагали переселенцям, також ми передали кошти для порятунку постраждалих людей та тварин, які залишилися один-на один з великою водою, і для яких допомога рятівників стала чи не єдиним шансом на виживання", – каже волонтер Фонду Slots City Станіслав Андреєв. "Також наша команда продовжує цільові закупівлі для армії та допомагає школі дронів безкоштовно навчати наших захисників", - додав він.

Серед допомоги, яку минулого місяця підготували та передали друзі та волонтери Фонду, зокрема:

Автомобілі

Благодійний внесок на закупку машини для військових

Благодійний платіж на закупку шин для військових

Ремонт авто для військових

Дрони

2 монокрила та 2 дрони Mavic для ГУР

2 дрони Mavic для ОДШВ

Дрон Mavic 3Т для ТрО

Дрон Mavic 3Т для Підрозідлу поліції "Лють"

Дрон Mavic 3 для Держприкордонної служби

Дрон Mavic Combo для Окремого стрілецького батальйону

Дрон Autel для полку Азов

Антени для дрону Mavic для 82 бригади ЗСУ

Закупка деталей для ремонту дронів для військових

Допомога в закупівлі деталей для ремонту дронів

Військова техніка

3 прилади нічного бачення Vector Optics для 50 ОДШВ

2 приціли AGM Rattler для полку Азов

2 прилади нічного бачення PVS 14 для полку Азов та Інтернаціонального легіону

Спорядження, бронеплити, планшети, приціли та іншої необхідної техніки для військових двох бригад ЗСУ

Закупівля деталей для модернізації зброї для полку Азов, бригад та окремого батальйону ЗСУ

Інша техніка

Планшет для Нацгрвардії

Мотор для човна в 88 окремий батальйон

Човен для ССО на Херсонському напрямку

Цільова допомога

Благодійний платіж на збір прицілів для військових

Платіж школі БПЛА для безоплатного навчання військових

Гуманітарна допомога переселенцям.

Гумові чоботи та одяг у Гуманітарний штаб у Херсоні

Допомога рятівникам тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Всього ж волонтери Фонду Slots City за минулий рік передали понад 100 передач на фронт, серед яких – 30 автомобілів, в тому числі вантажівки, тепловізори, генератори, а також інше обладнання, спорядження та одяг для бійців. З січня Фонд системно допомагає Школі дронів безоплатно вчити військових.