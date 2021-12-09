Ще 86 жінок пройшли навчання у школі жіночого лідерства Ferrexpo

Протягом 4-х місяців 86 співробітниць компанії Ferrexpo навчалися вмінню домовлятися, керувати конфліктами, керувати змінами, фінансами, часом, репутацією та мережею контактів.

В архітектурі проєкту закладено також підвищення рівня впевненості у собі (“демонтаж скляних стель”), бажання та вміння реалізовуватися професійно, не втрачаючи контролю за балансом “робота/життя”.

Викладачами курсу стали топові спікери та коучі, такі як Ваче Давтян-засновник та власник компанії «Промкабель-Електрика», мережі «ПанЕлектро», LeaderWay; Данило Ваховський-керуючий партнер агентства Havas PR Kyiv; Олена Юзькова- Генеральна директорка компанії «Епоха Інтернаціональної Освіти”; Іветта Делікатна та Олена Лобова-партнерки тренінг-проекту Old School; Діна Немирівчі - голова SalesCapital AG Ukraine; Марина Романенко - практикуюча психологиня, сертифікований міжнародний коуч, засновниця Академії Професійного Батьківства.

Дмитро Спатар, перший заступник голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК", Амбасадор з гендерний питань у Ferrexpo:

"Школа Fe_Munity Ferrexpo була відкрита в2020 році і ми продовжуємо реалізовувати наші цілі щодо досягнення гендерногобалансу компанії. На сьогодні понад 160 наших співробітниць вже здобули знання, натхнення та мотивацію для свого особистісного та професійного розвитку. Ми відзначаємо однозначний успіх нашої ініціативи і це підтверджується здобутками наших випускниць. У 2022 році Ferrexpo планує розширити масштаби нашої освітньої платформи для жінок усієї України. У нашій країні багато талановитих жінок, які працюють у різних сферах, із належною підтримкою це потужна сила для розвитку економіки України".

Ірина Рубіс, співавторка концепції та кураторка Fe_munity, співзасновниця Biasless

"Fe_Munity вже вдруге закінчується написанням випускної роботи з постановкою дуже чітких та вимірних у часі KPI. А публічний захист цих робіт показав нам, що мислити випускниці стали вищейширше,і трансформація відбулася не лише професійна, а й особистісна. Несподіваним став ефект вирощування щонайменше 10 потенційних активісток-промоутерок гендерної рівності в компанії та місті. Також нам вдалося ввести учасниць проєкту в освітню спрагу: левова частка випускниць вирішила приєднатися до освітнього проекту "Школа інклюзивності Ferrexpo", що скоро стартує".



Довідка про компанію:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.