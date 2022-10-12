Українська культура минулого завжди існувала не просто в опозиції до колоніальної влади, а й давала надію на визволення, була не лише "стражденною", за що її намагались виставити на глум перед світом, а й сформувала когорту лицарів УГА та УПА, і живить зараз дух тих, хто захищає Україну на полях війни. Здобуття Незалежності, новітні визвольні змагання, починаючи з 2004 року мали б викликати розквіт дійсно національної культури за змістом і формою, яка неодмінно зростала б на традиції, як кожна національна культура. Іншого шляху просто не існує. Прогресивна частина суспільства чекала прориву в літературі, музиці, а особливо в кінематографі. Але не дочекалась. Теперішня культура плентається в обозі, охороняючи намародерені в імперських засіках скарби й данайські дари західної комерційної культури десь часів 90-х років. Новітні культуртрегери готові змінити лахи постмодернізму на лахи метамодернізму. Так колись пролетарські письменники зреклись класичної української культури. КДБ пішло, але залишило по собі тисячі завербованих ними агентів у культурі, які робили й продовжують робити все, щоб знищити та знецінити національну культуру. Якби їм це вдалося, ми б усі вже були під окупацією, як найбільш зденаціоналізовані й зросійщені регіони України.

І що ж? Всі живі, здорові сили тепер повертаються до "Гайдамаків" і "Холодного яру" Шевченка, кобзарів, картин Катерини Білокур та Марії Приймаченко, репертуару Січових стрільців. Володимир Івасюк, Іван Франко, Леся Українка, Нечуй-Левицький зазирають у глибини української душі й підтримують у ці трагічні часи. Люди знаходять втіху у народних ремеслах, кулінарії, звичаях, бо відчувають, що вони здатні вирвати Україну з духовного рабства. І тепер вже ніхто не наважиться обізвати їх нациками, вишиватниками і рагулями. Україна дивує світ тим, що упродовж 30 років висміювали, замовчували, компрометували – традицією. І нема на то ради.

Всі живі, здорові сили тепер повертаються до "Гайдамаків" і "Холодного яру" Шевченка, кобзарів, картин Катерини Білокур та Марії Приймаченко, репертуару Січових стрільців. Володимир Івасюк, Іван Франко, Леся Українка, Нечуй-Левицький зазирають у глибини української душі й підтримують у ці трагічні часи

Кожна влада часів Незалежності ігнорувала духовні запити суспільства, вилущувала з навчальних програм все, що сприяло національній ідентифікації, вперто просуваючи російську культуру. Потрібен був лютий 2022 року, щоб зупинити повторну окупацію культурного і ментального простору України, і зрозуміти, що сучасна культура немічна, нежиттєздатна і безнадійно відстала. Не тому, що у нас немає талантів – їх або ігнорують, або купують. Куди поділись стійкість, честь, принциповість і турбота про репутацію людей творчості? Кожен, окрім одиниць, дехто уже в поважному віці, перебуває в зоні ризику. Сьогодні – кумир, завтра – Юда і колаборант. Ліпше погана слава, ніж ніякої. І звичайно, довіри до такої сучкультури не може бути. Це не означає, що нам не потрібна культура. Вона потрібна. Але як зброя, а не як брудні труси, якими розмахують перед юрбою обдовбаних фанатів.

Якщо комусь потрібно вилити свої емоції під час війни й він робить це щиро, пише вірші, складає пісні, нехай. Лицемірні сльози перед європейцями чи американцями проливають лише духовні жебраки, щоб отримати свій гріш. Таких зараз чимало серед біженців. Справжні біженці мовчки ковтають сльози. А справжня та культура, яка дивиться у майбутнє і вічне. Навіть якщо її не підтримує влада і не приймає ринок.

На жаль, цей світ поважає лише тих, хто здобуває успіх, байдуже у який спосіб, і встановлює собі ціну. Але цей світ не воює, він не ховає щодня двадцятилітніх, не сидить годинами в укритті й не втрачає дах над головою в одну мить. Українські митці не можуть розмовляти з українським народом мовою цього світу. Вони повинні працювати на перемогу, нести, так би мовити, прапор попереду війська. Найпрекрасніше, що я чула, це пісню-молитву, яку співали ще в XI ст. перед битвою руські воїни. Її воскресив гурт "Хорея козацька". Через тисячу років вона все ще актуальна і сучасна.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Галина Пагутяк, письменниця. лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

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