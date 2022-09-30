Відповідну світлину Катерина Осадча оприлюднила в Instagram.

На фото українська зірка показала банер, який окупанти розмістили біля Кремля напередодні концерту з нагоди окупації нових українських міст. Вона різко відреагувала на вчинок артистів, які підтримують дії російської влади.

"Чим можна сюди влупити? Терміново! Ну, і концерт теж буде на честь крадіжки. Моє побажання артистам: щоб відсохли ноги виходити на сцену, ну і голос зник назавжди", - підписала фото Осадча.

Як видно з банера, концерт присвячений російській окупації Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона. Дії путінського режиму в Україні Катерина Осадча назвала "новою тактикою ідіотизму".

"Українці в Запоріжжі і ще багатьох містах і селах України, які навіть не окуповані, виходячи з папірця маразматика, вже живуть в Росії. А чого тільки Запоріжжя? Чого не Київ одразу приєднати до боліт, чи це наступним документом? Горіть, тварі, в пеклі. Всі", - додала Осадча.