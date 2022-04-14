Щоб вигнати російську армію з України не достатньо просто завдати їй великих втрат, це не демократична армія і вона не буде їх рахувати, - військовий аналітик

Таку думку він висловив в етері Espreso TV

“Росії важливі факти на місцях, будь-яка війна закінчується або поразкою, або перемогою. Для України це вихід до своїх кордонів та знищення російської армії повністю. Ми бачимо, як воювала Росія всі ці вісім років, за допомогою проксі сил - це обмежена війна, для того, щоб утримувати територій, це має назву “факти на місцях”. На Півдні України, або те що Росія змогла зайняти на Сході не треба якесь важке розумне озброєння, можливо тримати копійчаних солдатів в старих радянських шоломах, розконсервувати стару радянську артилерію, старі танки Т-62, декілька місяців перенавчити екіпаж та кинути туди й просто тримати ці території. Щоб вигнати російську армію з України не достатньо просто завдати їй великі втрати, це не демократична армія і вона не буде їх рахувати”, - пояснив Ігаль Левін.

Також військовий аналітик додав, що важливо розвивати наступ,а для наступу потрібно важке озброєння.

“Для цього потрібно важке озброєння, потрібні артилерійські системи, ракетні системи, потрібні танки і бронетранспортери. Враховуючи, що південь це степ, це відкрита місцевість, потрібно багато ЗРК, ПЗРК, щоб убезпечити війська з повітря. І після того, як росіяни будуть викинуті з Херсону, після того як вони будуть вигнані з територій на Сході, тоді можна буде сідати за стіл переговорів і вже розмовляти з позиції сили, з точки зору фактів, козирів, які будуть в руках Україні. Війна це продовження політики насильницькими методами. Тільки після того, як повністю вигнати армію РФ з території України, можна сідати за стіл переговорів і ніяких проміжних варіантів”, - підсумував Ігаль Левін.



Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що після допомоги у Путіна немає шансу просуватися далі достатньо ефективно. Україна має можливість підтримувати наші контратаки бронетехнікою та вогнем далекобійної артилерії

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