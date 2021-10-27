Щоб збільшити кількість дозволів на вантажоперевезення: Україна запропонувала Польщі провести аудит роботи пунктів пропуску

Про це пресслужба Міністерства інфраструктури повідомила у Facebook.



За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, польська сторона наполягає на тому, що питання надання дозволів напряму залежить від покращення ситуації з чергами на українсько-польському кордоні.



"Однак, і ми це неодноразово проговорювали на міжнародних зустрічах, проблеми з чергами спостерігаються з двох сторін. Це підтвердять і українські перевізники. Щоб вийти з цієї ситуації, ми запропонували провести незалежний міжнародний аудит роботи прикордонних та митних служб, виявлення вузьких місць, а за результатами проведеного аудиту прийняти відповідні спільні рішення, які покращать ситуацію на кордоні", - цитує пресслужба слова Кубракова.



Він додав, що сторони також працюють над низкою проєктів, які спрямовані на покращення логістичних і транспортних умов для перевізників і пасажирів в Україні. Зокрема, йдеться про нові дороги на кордонах, налагодження залізничного сполучення, а також модернізація пунктів пропуску.



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