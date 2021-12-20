"Щоб Зеленський міг зробити відосик на новорічне привітання": Ємець назвав підозру Порошенку методами диктатури

Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"З юридичної точки зору, справа ні про що, як і інші 50 з чимось справ, які шили президенту Порошенку. Це зроблено зараз в Новий рік, спеціально для того, щоб Володимир Зеленський міг собі зробити красивий відосик на новорічне привітання українського народу, яке він присвятить не тим проблем, про які українці говорять, а саме про можливу війну з РФ та тарифи", - сказав Ємець.



Він висловив думку, чому це відбулось саме зараз.



"Готувались до того, що президент Порошенко виїде на давно заплановану зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм. Зрозуміло, що такого роду зустрічі плануються мінімум за півроку і конкретно визначається день зустрічі", - сказав екснардеп.



Він вважає, що правоохоронні органи виконують волю влади.



"Коли вони, як цуцики, починають виконувати замовлення, щоб нищити політичних опонентів, особливо коли це відбувається на фоні падіння рейтингів чинної влади та особисто Зеленського, коли стає зрозуміло, що шансів бути переобраним на другий термін у нього не залишилось від слова "зовсім", починає діяти диктатура іншими методами. Використовувати правоохоронні органи та відкривати кримінальні справи, в яких юридчне підґрунтя абсолютно відсутнє", - підсумував Ємець.



Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн..

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР",