Як зазначає PR-менеджер компанії, що проводила дослідження, Ольга Дзюба, 81% з них, хоч і працюють, але готові змінити роботу, щоб отримувати вищу зарплату, та навіть розглядають можливість змінити фах.

За даними доповіді Міжнародної організації праці при ООН, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну безробітними стало 5 мільйонів українців. Чимало вимушено покинуло країну або переїхало в інші, більш спокійні регіони України, і якщо зовнішніми мігрантами є переважно жінки та діти, то в інші населені пункти країни переїжджають як жінки, так і чоловіки.

Серед опитаних "блакитних комірців" кожен четвертий евакуювався в інше місто, 3% - виїхало за кордон. Серед тих, хто залишився в Україні, працює трохи менш як кожен третій (29%), з них більшість (75%) працюють на тій же роботі, що й до війни. Це переважно Київська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська й Запорізька області. Цікаво, що половина респондентів працює на одному місці вже понад п'ять років. Це свідчить про готовність пошукачів роботи залишатися з роботодавцем і після перемоги. Аналогічні настрої панують і серед тих українців, які перебувають у пошуках роботи. 77% з тих, що втратили роботу, шукають її. 15% планують приступити до пошуків найближчим часом.

Збройна агресія Росії змусила багатьох українців стати універсальними працівниками. Бізнеси трансформуються під нові запити суспільства, а робітники, щоб замінити колег, які емігрували чи стали на захист країни, виконують різні, часто невластиві їм професійні обов'язки. Як свідчать результати опитування, 57% все ще сподіваються знайти роботу за спеціальністю.

А от серед тих, хто має намір змінити фах:

63% відкриті до навчання, якщо його організує роботодавець;

16% готові вчитися за власний кошт;

13% погодилися б перекваліфікуватися, якщо навчання організує центр зайнятості.

Нові сфери, в яких би хотіли працювати українці: логістика, робота на складах, будівництво та торгівля.

Роботодавця "блакитні комірці" обирають, орієнтуючись передусім на грошову винагороду. Але цікавить їх також можливість кар'єрного росту.

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