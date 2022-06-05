Щоб знайти роботу, українці готові опановувати нові професії
Багато хотіло б перевчитися на будівельника. Це засвідчують дані онлайн-опитування 3 тисяч представників робітничих спеціальностей
Як зазначає PR-менеджер компанії, що проводила дослідження, Ольга Дзюба, 81% з них, хоч і працюють, але готові змінити роботу, щоб отримувати вищу зарплату, та навіть розглядають можливість змінити фах.
За даними доповіді Міжнародної організації праці при ООН, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну безробітними стало 5 мільйонів українців. Чимало вимушено покинуло країну або переїхало в інші, більш спокійні регіони України, і якщо зовнішніми мігрантами є переважно жінки та діти, то в інші населені пункти країни переїжджають як жінки, так і чоловіки.
Серед опитаних "блакитних комірців" кожен четвертий евакуювався в інше місто, 3% - виїхало за кордон. Серед тих, хто залишився в Україні, працює трохи менш як кожен третій (29%), з них більшість (75%) працюють на тій же роботі, що й до війни. Це переважно Київська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська й Запорізька області. Цікаво, що половина респондентів працює на одному місці вже понад п'ять років. Це свідчить про готовність пошукачів роботи залишатися з роботодавцем і після перемоги. Аналогічні настрої панують і серед тих українців, які перебувають у пошуках роботи. 77% з тих, що втратили роботу, шукають її. 15% планують приступити до пошуків найближчим часом.
Збройна агресія Росії змусила багатьох українців стати універсальними працівниками. Бізнеси трансформуються під нові запити суспільства, а робітники, щоб замінити колег, які емігрували чи стали на захист країни, виконують різні, часто невластиві їм професійні обов'язки. Як свідчать результати опитування, 57% все ще сподіваються знайти роботу за спеціальністю.
А от серед тих, хто має намір змінити фах:
- 63% відкриті до навчання, якщо його організує роботодавець;
- 16% готові вчитися за власний кошт;
- 13% погодилися б перекваліфікуватися, якщо навчання організує центр зайнятості.
Нові сфери, в яких би хотіли працювати українці: логістика, робота на складах, будівництво та торгівля.
Роботодавця "блакитні комірці" обирають, орієнтуючись передусім на грошову винагороду. Але цікавить їх також можливість кар'єрного росту.
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