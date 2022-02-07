Щоб знизити ймовірність військових сценаріїв з боку РФ до мінімуму: в Раді пояснили необхідність реформування строкової служби в ЗСУ
Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич обґрунтував необхідність проведення реформи строкової армії
Про це він розповів РБК-Україна.
За словами Олександра Завитневича, у стратегії військової безпеки чітко окреслені пріоритети професіоналізації ЗСУ та відмова від радянської системи строкової служби в армії.
Він зауважив, що ЗСУ складаються з трьох частин: професійних кадрових військових, контрактників і строковиків.
"Вже 8 років йде війна з РФ, щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але і численна, професійна, мотивована армія", - сказав голова оборонного комітету.
Завитневич додав, що Кабмін розробить законопроєкт про впровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби і припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року та представить їх на розгляд Верховної Ради.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим, а також запровадження альтернативи військовому призову.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з 2024 року проходження короткотривалої військової підготовки дозволить уникнути призову.
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