Щодня мінус тисяча: західна розвідка оцінила втрати окупантів, – WP

Про це пише Washington Post з посиланням на західних посадовців або військових експертів



"Лінія фронта за тиждень майже не зрушилась. Росіяни гинуть або отримують поранення зі швидкістю до 1000 чоловік на день, за оцінками західної розвідки, і більше – за даними української", – йдеться в матеріалі.



При цьому окупанти застосували більшу частину своїх найбільш боєздатних підрозділів, зазначив колишній військовий морської піхоти США і аналітик Інституту досліджень закордонної політики Роб Лі. За його оцінками, найбільші втрати понесли саме воїни, а не додаткові резерви – їх на поле бою ще не виводили.



Таким чином, близько третити російських потужностей, які країна-агресор планувала застосувати у війні проти України, вже виведені з ладу.



Нагадаємо, в ОП вважають, що готуючи наступ, російський Генштаб Міноборони не мав об'єктивної аналітики, тому і зазнає фіаско.



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