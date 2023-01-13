Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що до лютого минулого року, аби отримати "золоту візу", яка дає право на проживання у Сполученому Королівстві, треба було інвестувати в економіку країни два мільйони фунтів стерлінгів.

Більшість з цих інвестицій (75%) мали бути у формі державних облігацій або інвестицій у бізнес, а 25% - мали йти на придбання активів або на банківський депозит. Також не можна було проводити за межами Великобританії понад 180 днів на рік.

Водночас інвестувавши одразу 5 або 10 мільйонів фунтів стерлінгів, можна було скоротити час очікування. Уряд вперше доручив переглянути візовий режим у 2018 році після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії.

За даними британського уряду, 10 підсанкційних російських олігархів, які отримали так звані золоті візи для інвесторів-мільйонерів, могли отримати свої статки через корупцію чи організовану злочинність. Серед них, зокрема, є 10 олігархів, які потрапили під санкції Сполученого Королівства через російську агресію в Україні.

"Візи, вперше запроваджені в 2008 році, були популярні серед заможних людей з Росії, Китаю та Близького Сходу. Російські олігархи та новоспечені китайські підприємці стікалися до Лондона протягом останніх двох десятиліть, купуючи все: від розкішних будинків до футбольних клубів", - йдеться в матеріалі.

При цьом уряд Британії був стурбований джерелом деяких багатств, особливо після вторгнення Росії в Україну. За його даними, було видано понад 12 тисяч золотих віз, у тому числі понад 2,5 тисячі росіянам.

30 грудня у The Guardian повідомили, що олігархи РФ втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні. Найбільше статків втратив Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі". Його статки скоротилися на 57% до $7,8 млрд цього року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb