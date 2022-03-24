Щонайменше 12 міст повністю або частково залишилися без води - Денісова

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Telegramm.



"Війна частково або повністю позбавила доступу до питної води мешканців Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Охтирки, Ізюму, Макарова, Пологів, Василівки, Оріхова, Гуляйполя, Чернігова, Тростянця та багатьох інших населених пунктів. Лише у Донецькій області 200 тисяч осіб не мають доступу до води", – написала вона.



Денісова остерігається, що зі збільшенням масштабів зіткнень є загроза для всієї Донецької області повністю залишитися без водопостачання.



Зі збільшенням масштабів зіткнень існує загроза, що найближчими тижнями Донецька область може бути повністю відключена від водопостачання.



Як зазначила Людмила Денісова, обстрілами стратегічних об'єктів життєдіяльності країна-окупант порушує резолюції Генасамблеї ООН, Ради ООН з прав людину, а також Конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), відповідно до якої держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами, у тому числі водою.



"Закликаю міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ аби припинити військову агресію проти України та катування мирного населення нашої держави", – написала Денісова.

Нагадаємо, Росія намагається перевести війну в частково "затяжну фазу".