Шегинівську ОТГ на Львівщині очолить кандидатка від "ЄС" Оксана Павуцьо, яка перемогла на виборах 31 жовтня
Шегинівську ОТГ у Львівській області очолить кандидатка від партії "Європейська Солідарність" Оксана Павуцьо
Вона виграла на виборах 31 жовтня, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".
"Оксана Павуцьо довела своє працею, що вона невтомний рушій змін та потужний лідер. Наша представниця продемонструвала конкретні результати на користь громади", – йдеться на сторінці Львівської територіальної організації «Євросолідарності».
Оксана Павуцьо була секретарем сільської ради, виконувала обов’язки сільського голови Шегинь.
"За сприяння Оксани Павуцьо відбулось впровадження і розвиток Нової української школи, освітлено вулиці, забезпечено гідні умови для навчання дітей", – зазначають партійці.
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