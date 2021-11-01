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Шегинівську ОТГ на Львівщині очолить кандидатка від "ЄС" Оксана Павуцьо, яка перемогла на виборах 31 жовтня

1 листопада, 2021 понедiлок
11:32
Новини Оксана Павуцьо

Шегинівську ОТГ у Львівській області очолить кандидатка від партії "Європейська Солідарність" Оксана Павуцьо

Вона виграла на виборах 31 жовтня, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

"Оксана Павуцьо довела своє працею, що вона невтомний рушій змін та потужний лідер. Наша представниця продемонструвала конкретні результати на користь громади", – йдеться на сторінці Львівської територіальної організації «Євросолідарності».

Оксана Павуцьо була секретарем сільської ради, виконувала обов’язки сільського голови Шегинь.

"За сприяння Оксани Павуцьо відбулось впровадження і розвиток Нової української школи, освітлено вулиці, забезпечено гідні умови для навчання дітей", – зазначають партійці.

 

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