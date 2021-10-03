Шкарлет привітав освітян з Днем вчителя. Але нічого не сказав про збільшення зарплат

Про це передає Еспресо.TV.



"Учитель - одна з найвеличніших професій. І саме освітяни відіграють вирішальну роль як у розвитку і становленні особистості, так і формуванні суспільства загалом. А все це, у свою чергу, впливає на зростання економіки країни та всього світу", - зазначається у вітальному слові міністра, яке можна побачити на офіційному ТГ-каналі МОН.



Шкарлет висловив подяку кожному педагогу за "свідомий вибір професії та відданість справі".



"Щиро бажаю вам, шановні освітяни, завжди йти в ногу з часом, не зупинятися на досягнутому. Сил вам, безмежного терпіння, життєвої мудрості, натхнення та оптимізму", - наголосив очільник Міносвіти.



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Разом з тим, в його зверненні нічого немає про дуже болюче для вчителів державних шкіл питання оплати праці, адже протягом перших трьох років своєї роботи (незалежно від освіти й попереднього досвіду) вони отримують мінімальний оклад - 6 тис. з лишнім гривень. Перші надбавки встановлюються їм лише за умови трирічного педагогічного стажу. На середню ж нині в Україні заробітню платню розміром в 13 тис. грн (дані Держкомстату) вчителі можуть розраховувати тільки пропрацювавши в школі багато років.

Нагадаємо, під час останніх президентських виборів чинний голова парламентської фракції партії "Слуга народу", а тоді представник виборчого штабу Володимира Зеленського Давид Арахамія обіцяв, що в разі перемоги нинішнього президента вчителям платитимуть 4 тис. євро зарплати.

Вже цього 2021 року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет казав про зарплату викладачів майбутнього Президентського університету, яка дорівнюватиме $4 тис.