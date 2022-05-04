Шкільний психолог з Чернівців передав "Гончаренко центру" майже тонну яблук на фронт для військових

Родина шкільного психолога, волонтера Миколи Ілащука займається садівництвом. До війни вони вирощували фрукти та овочі на продаж, а зараз регулярно передають вітамінну допомогу для української армії та жителів прифронтових територій. Через Гончаренко центр у Чернівцях, який працює наразі у форматі волонтерського хабу, сім’я передала вже 820 кг фермерських яблук, які дуже корисні для військових на передовій.



До початку повномасштабної війни Микола проводив безкоштовні психологічні тренінги та навчальні семінари для дітей та дорослих у Гончаренко центрі в Чернівцях. Однак російське вторгнення змінило і його життя, тепер на своїх заняттях він допомагає вимушеним переселенцям, розповідає, як зберегти психічне здоров’я під час війни, відрізнити корисну інформацію від шкідливої, а також впоратись зі страхами, напруженням та тривогою. Окрім того, що Микола ділиться своїми знаннями та навичками, вони з родиною вирішили допомагати й тим, що відправляють яблука на фронт.







Микола впевнений, що таке волонтерство, допомога іншим, дозволяє витримати стрес та знайти точку опори всередині себе.



"Допомога – це те, що вберігає нас від відчуття провини і зараз, і потім. Не всі можуть бути корисними на передовій, не всі володіють зброєю. Та головне, що ми всі, з різних сторін, працюємо на єдине спільне благо. Адже, коли людина допомагає іншим, вона відчуває себе частиною великого цілого, усвідомлює, що наближає перемогу над окупантами. Це, як девіз нашого міста Чернівці - "Спільними Зусиллями". Допомога іншим – це допомога собі, вона повертає кожній людині цілісність, впевненість у собі та почуття власної гідності", - зазначив волонтер.



Наразі усі "Гончаренко центри" перетворились на волонтерські хаби, а викладачі центрів активно проявляють себе у волонтерстві.



"В нас просто неймовірні люди, раніше вони вчили дітей, ділилися своїм досвідом. Зараз допомагають армії, фронту, в кожному нашому центрі кипить робота. Я впевнений, що з такими надзвичайними людьми після перемоги ми відбудуємо Україну та станемо ще сильнішими!", — наголосив засновник волонтерської мережі Гончаренко центр, нардеп Олексій Гончаренко.



Для довідки: "Гончаренко центри" є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

