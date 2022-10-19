Премʼєра пісні та анімаційного відео відбулась на YouTube-каналі Олексія Потапенка.

В описі до нової композиції зазначається, що нова робота зосереджена на думці про "повернення до витоків нашої культури, любові до нації та до самих себе".

"Це не просто шлях до рідного дому, а пошук ДНК свого народу", - йдеться в описі до відео.

Пісня зачіпає болісну тему для багатьох українців, адже багато людей через повномасштабну війну були вимушені покинути свої домівки.

"Кожен українець у цей складний час проживає нелегкі часи. Багато хто був змушений покинути свій дім, свої міста і навіть країни. Але любов до свого коріння не зникає ніколи. Сьогодні кожен з нас герой - військовий, волонтер чи просто активний громадянин, всі прокладають шлях до того "дому", який ототожнюється з мирним життям та щасливим буттям", - зазначається у коментарі до пісні.

В анімаційному відео зображена поїздка потягом, за вікном якого миготять українські міста: Маріуполь, Херсон, Львів, Харків, Київ тощо.

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