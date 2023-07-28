Шлях від раю до пекла і назад: як відбудовували Парадайз, знищений масштабними лісовими пожежами

Американське містечко Парадайз було для місцевих мешканців і туристів раєм на Землі. Оточене з усіх боків соснами й каліфорнійськими дубами, воно різко контрастувало з густонаселеними Лос-Анджелесом, Нью-Йорком чи Чикаго з їхніми хмарочосами й забитими автотрасами. Парадайз (у перекладі з англійської "рай") – типовий зразок "одноповерхової Америки" з невеличкими будиночками, крамничками й кафе. Тут же була популярна серед велосипедистів "медова доріжка" – маршрут із неймовірними краєвидами. Життя там протікало спокійно й розмірено. І хто б міг подумати, що одного дня це красиве місто стане непридатним для проживання?!





У листопаді 2018 року масштабні лісові пожежі перетворили Парадайз на попелище, знищивши в ньому 80% будівель. Місто, в якому на той час було понад 25 тис. мешканців, довелося евакуювати, адже нетипово сильний вітер не дав змоги вчасно зупинити вогонь. Понад 100 людей загинуло.





Коли пожежники приборкали стихію, в Парадайзі залишилося кілька тисяч мешканців, і багатьом здавалося, що рай втрачено назавжди. Але були ті, хто вирішив будь-що відновити улюблене місто.



Спершу взялися за розбір залишків згорілих будівель. Якщо житло можна було відновити – його відновлювали. Пріоритет надавали домівкам тих, хто повертався. Якщо ж будинки згоріли вщент – жителів поселяли в тимчасові будиночки-трейлери.

Ще одним стимулом для повернення людей стали різноманітні пільги. Тим, хто відновлював свій бізнес у Парадайзі, дозволили платити менше податків. Влада розуміла, що людям потрібні довгострокові гарантії безпеки, тому спеціальна страховка давала впевненість на випадок нової масштабної пожежі. Взяти участь у розбудові міста майбутнього могли всі, хто повернувся додому.



Аби повернути до міста молодь, одним із перших узялися відновлювати університет Парадайза.



Велику роль у відбудові відіграли дрони. Спеціальні безпілотники за лічені години польоту створювали деталізовані карти місцевості, які суттєво полегшували роботу будівельникам та інженерам, а значить - заощаджували міські кошти. А ще аерознімки з дронів дозволили вивчити траєкторію поширення вогню. Цю інформацію використали для планування відбудови та створення "буферних зон" на випадок, як пожежа знову вийде з-під контролю.





Наразі в Парадайз повернулося вже близько 10 тис. жителів. Відновлення міста ще триває, з урахуванням помилок минулого. Будинки зводять за новими вогнетривкими технологіями. Вулиці проєктують з огляду на можливу евакуацію. Усе для того, аби новий дім став для людей фортецею, комфортною й безпечною.



Історію відновлення Парадайза ви можете переглянути на відео.







Також на сайті Еспресо ви можете ознайомитися з процесом відбудови Хіросіми, знищеної ядерною бомбою, а також Роттердама та Варшави, понівечених у роки Другої світової війни.



Історія перетворення сірого промислового міста Більбао на туристичну Мекку доступна за посиланням.



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