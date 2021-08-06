Шмигаль анонсував держпрограми підтримки виробництва рухомого складу поїздів

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками прес-брифінгу в межах робочої поїздки на Черкащину.



"Ми будемо стимулювати програми власного вагоно- і локомотивобудування в Україні. "Укрзалізниці" потрібен рухомий склад", - цитує пресслужба слова Шмигаля.



Так, за прем'єр наголосив, що для зменшення навантаження на дороги необхідн поступово переводити вантажні перевезення на залізничний та річковий транспорт.



Він також додав, що в межах програми "Велике будівництво" у 2020-2021 роках у Черкаській області планується відремонтувати майже 500 км доріг державного значення. Також планується активізувати процес оновлення доріг місцевого значення.



"Загалом за останні два роки на Черкащині ми зробимо 700 кілометрів якісно нових автотрас. Ми однозначно й надалі продовжимо будувати нові дороги в межах програми "Велике будівництво", - наголосив Шмигаль.



Прем'єр також наголосив на важливості габаритно-вагового контролю для збереження новозбудованих доріг. Так, за словами Шмигаля, наразі по Україні працює вже 30 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю.

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