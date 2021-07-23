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Шмигаль доручив забезпечити житлом понад 400 ветеранів-переселенців до кінця року

23 липня, 2021 п'ятниця
14:33
Економіка Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив збільшити субвенцію на забезпечення житлом ветеранів-переселенців на 282 млн грн

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Держава має забезпечити житлом ветеранів АТО/ООС, які є внутрішньо переміщеними особами. Зараз у країні приблизно три тисячі людей, які захищали Україну та залишились без житла внаслідок збройної російської агресії. Необхідно поступово вирішувати це питання. Цього року маємо забезпечити власним житлом щонайменше 400 ветеранів-переселенців", - цитує пресслужба слова Шмигаля.

Так, прем'єр доручив Міністерству у справах ветеранів та Міністерству фінансів опрацювати питання збільшення на 282 млн грн видатків у держбюджеті за програмою субвенції місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це дасть змогу забезпечити в 2021 році житлом 414 осіб, з них 220 осіб - за рахунок асигнувань.

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житло
переселенці
ветерани
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