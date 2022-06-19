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Шмигаль повідомив, скільки кубів газу Україна накопичила у сховищах для проходження опалювального сезону

19 червня, 2022 неділя
01:05
Економіка Отруєння чадним газом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в українських підземних газових сховищах акумульовано вже понад 10 млрд кубів газу

Про це інформує в телеграмі премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що йде підготовка до надскладного опалювального сезону, а обсяг накопичиного газу постійно зростає.

"Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Прораховуємо та готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні Уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму. Зараз у наших ПГС уже понад 10 млрд кубів, і цей обсяг постійно зростає", - написав Денис Шмигаль.

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Суспільство
Україна
газ
природний газ
Денис Шмигаль
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