Шмигаль повідомив, скільки кубів газу Україна накопичила у сховищах для проходження опалювального сезону

Про це інформує в телеграмі премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що йде підготовка до надскладного опалювального сезону, а обсяг накопичиного газу постійно зростає.

"Продовжуємо підготовку до опалювального сезону. Прораховуємо та готуємося до всіх можливих сценаріїв. На засіданні Уряду затвердили документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у наших підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму. Зараз у наших ПГС уже понад 10 млрд кубів, і цей обсяг постійно зростає", - написав Денис Шмигаль.

8 червня повідомлялось, що ​Україна має імпортувати до наступного опалювального сезону ​​до 6 млрд куб. м газу та не зможе обійтися без зовнішньої допомоги.

Також Нафтогаз готується до суду проти Газпрому через невиконання умови "качай або плати" і може повернутись до претензій на $12,2 млрд.

18 червня стало відомо, що на час воєнного стану та 6 місяців після Нафтогаз постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

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