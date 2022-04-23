Шмигаль закликав США відключити від SWIFT всі банки РФ, а також визнати Росію країною-спонсором тероризму
Прем’єр-міністр України Денис Шигаль під час робочого візиту до США провів зустріч з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і закликав американців відключити від SWIFT абсолютно всі російські банки, а також визнати Росію країною-спонсором тероризму
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Під час кожної зустрічі з нашими американськими партнерами ми відчуваємо неймовірну підтримку та готовність допомагати Україні. Абсолютно всі, з ким зустрівся у Вашингтоні, вірять у нашу перемогу. Цивілізований світ об’єднався навколо України й українців, і тому ми обов’язково переможемо", - написав прем’єр.
Також він додав, що сподівається, що США дипломатично та економічно сприятимуть реалізації європейської перспективи України та вступу нашої країни до ЄС.
Держсекретар Блінкен запевнив, що США продовжать максимально підтримувати Україну та будуть і надалі активно координувати свої дії з європейськими союзниками, аби посилити тиск на Росію.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з міністром фінансів США Джанет Єллен питання збільшення фінансової підтримки України та необхідність посилення санкційного тиску проти Росії
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