Шмигаль заявив про рекордний рівень іноземних інвестицій
Україна у 2021 році залучить $6,5 млрд іноземних інвестицій, що стане рекордом за останні п'ять років
Про це Шмигаль повідомив у facebook.
Він зазначив, що, за оцінками експертів, у 2021 році загальна сума іноземних інвестицій в економіку України становитиме $6,5 млрд.
"Це рекордний рівень за останні п'ять років, відколи була введена нова методологія їх підрахунку від НБУ. Більша частина цієї суми інвестицій - це результат того, що підприємства з іноземним капіталом свої доходи, прибутки реінвестують у свою діяльність і розвиток", - написав Шмигаль.
Він додав, що національна економічна стратегія уряду передбачає, що з 2025 року Україна має вийти на рівень іноземних інвестицій в $15 млрд щорічно. Для цього прийнято та імплементуються більше 10 різних програм підтримки інвесторів і поліпшення інвестиційного клімату.
- Нагадаємо, 6 листопада Денис Шмигаль повідомив, що за три квартали 2021 року Україна отримала $4,8 млрд прямих іноземних інвестицій.
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