Шмигаль заявив про рекордний рівень іноземних інвестицій

Про це Шмигаль повідомив у facebook.

Він зазначив, що, за оцінками експертів, у 2021 році загальна сума іноземних інвестицій в економіку України становитиме $6,5 млрд.

"Це рекордний рівень за останні п'ять років, відколи була введена нова методологія їх підрахунку від НБУ. Більша частина цієї суми інвестицій - це результат того, що підприємства з іноземним капіталом свої доходи, прибутки реінвестують у свою діяльність і розвиток", - написав Шмигаль.

Він додав, що національна економічна стратегія уряду передбачає, що з 2025 року Україна має вийти на рівень іноземних інвестицій в $15 млрд щорічно. Для цього прийнято та імплементуються більше 10 різних програм підтримки інвесторів і поліпшення інвестиційного клімату.

