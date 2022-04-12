Шоумен Кондратюк показав снаряд від російського "Граду", який влетів у його будинок
У будинок шоумена Ігоря Кондратюка прилетів снаряд зі реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град"
Фото він опублікував у Facebook.
"Сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян-вбивць. Має назву 9М22У. Снаряд для "градів". Най згорять в пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки і співгромадяни! (І лише канцлер ФРН Шольц думає, що цей снаряд запустив Путін-Х**ло особисто!)", - написав він.
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