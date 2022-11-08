Шойгу проінспектував російських військових, що воюють в Україні, та зустрівся з командувачем Суровікіним
Сергій Шойгу проінспектував командний пункт Об'єднаного угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції
Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на Міноборони РФ.
Шойгу також заслухала доповідь командувача Об'єднаного угруповання російських військ Сергія Суровікіна щодо поточної оперативної обстановки.
- Нагадаємо, Шойгу змінив відповідального за проведення "спеціальної військової операції" України 8 жовтня. Ним став Сергій Суровікін.
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