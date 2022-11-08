Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на Міноборони РФ.

Шойгу також заслухала доповідь командувача Об'єднаного угруповання російських військ Сергія Суровікіна щодо поточної оперативної обстановки.

Нагадаємо, Шойгу змінив відповідального за проведення "спеціальної військової операції" України 8 жовтня. Ним став Сергій Суровікін.

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