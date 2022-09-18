Шторм змусив Росію різко зменшити кількість кораблів у Чорному морі

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Загрози ворожої активності нікуди не зникли, оперативно реагуйте на повідомлення про небезпеку, перебувайте в укриттях до закінчення тривоги, за доцільності дотримуйтесь правила двох стін, будьте пильними та обачними, довіряйте тільки офіційним джерелам, вірте в сили оборони, в ЗСУ і в Перемогу!", - наголошують у "Півдні".

У Чорному морі шторм змусив росіян мінімізувати кількість кораблів до 6 одиниць. Угруповання укривається вздовж південного узбережжя Криму.

На бойовому чергуванні залишився носій 8 крилатих ракет "Калібр" та 3 великі десантні кораблі.

17 серпня російські війська намагались атакувати позиції ЗСУ силами взводу, танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проте наша оборона зуміла відбити штурм окупантів.

В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що українська артилерія зіпсувала плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст.

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