English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Шторм змусив Росію різко зменшити кількість кораблів у Чорному морі

Шторм змусив Росію різко зменшити кількість кораблів у Чорному морі

18 вересня, 2022 неділя
03:42
війна з Росією Чорне море, узбережжя

У Чорному морі через штормову погоду зменшилось корабельне угруповання російського флоту

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Загрози ворожої активності нікуди не зникли, оперативно реагуйте на повідомлення про небезпеку, перебувайте в укриттях до закінчення тривоги, за доцільності дотримуйтесь правила двох стін, будьте пильними та обачними, довіряйте тільки офіційним джерелам, вірте в сили оборони, в ЗСУ і в Перемогу!", - наголошують у "Півдні".

У Чорному морі шторм змусив росіян мінімізувати кількість кораблів до 6 одиниць. Угруповання укривається вздовж південного узбережжя Криму.

На бойовому чергуванні залишився носій 8 крилатих ракет "Калібр" та 3 великі десантні кораблі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
Військові новини
крилата ракета
Читайте також:
ООН
16 вересня, 2022 п'ятниця
Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
наступ ЗСУ
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
Ентоні Блінкен
17 вересня, 2022 субота
Блінкен пояснив, чому США не визнають РФ державою - спонсором тероризму
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
18 вересня
03:57
Андрей Марга
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
03:27
Антонівський міст. Ілюстрація
ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст
02:52
окупанти орки танк рф
На південному фронті російський взвод з танками пішов у наступ, ЗСУ відбили штурм 
02:20
Нарендра Моді
Зараз не епоха війни, - прем'єр-міністр Індії звернувся до Путіна
01:49
Олександр Хацкевич
Екстренер "Динамо" Хацкевич знайшов несподіване нове місце роботи
01:06
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, - Зеленський
00:32
Ілюстрація. Донецьк
ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Донецьку
2022, субота
17 вересня
23:31
Едуард Соболь
Збірна України втратила ще одного футболіста-легіонера перед матчем проти Шотландії
23:25
Ексклюзив
путін
Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив свій статус на весь світ, - представник ГУР МО України Юсов
23:08
Сумщина
Росія обстріляла Сумську область з мінометів і САУ. Пошкоджені будинки
23:06
Лех Валенса
Цей день в історії: Червона армія вдерлася на Захід України, у Польщі утворилися незалежна профспілка "Солідарність"
22:32
Херсон
У центрі Херсону стрілянина. Росіяни кажуть про "контртерористичну операцію"
22:16
Лукашенко
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 вересня
22:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки для України будуть тоді, коли Путін точно знатиме, що прилетіть відповідь за його ядерну кнопку, - Портников
21:57
Володимир Зеленський
"Отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що там поховані": Зеленський прокоментував ситуацію в Ізюмі
21:09
Ексклюзив
Марк Фейгін
Російські генерали тікають від відповідальності, тому на передній план просувають Кадирова і Пригожина, - Марк Фейгін
20:46
На фото Каховська ГЕС
Росіяни біля Каховки затопили 9 залізничних вагонів, щоб було легше тікати через Дніпро, - Генштаб
20:26
на фото: руйнації
За добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, - Генштаб
20:19
Ексклюзив
окупанти
Серед окупантів зріс попит на дешеві автівки для втечі з Херсонщини до РФ, - радник мера Херсона Головня
20:03
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС знову підключили до української енергомережі, - МАГАТЕ
20:00
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
19:53
Ексклюзив
безпілотник Punisher
Найдешевший у світі, український багаторазовий ударний дрон Punisher наводить жах на окупантів, - розробник Музика
19:40
Безпілотник
ЗСУ показали, як український дрон Punisher знищує окупантів
19:27
Ексклюзив
Ключовими вузлами оборони російських військ на Луганщині можуть бути Сватове та Старобільськ, - військовий експерт Катков
19:23
Російські солдати
В Україні ліквідували російських підполковника, майорів і лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
18:58
Микола Задорожній
Нардеп-"слуга" приїхав у визволений Тростянець у светрі з літерою V
18:36
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні
18:30
Ексклюзив
російські війська
Росіяни не готові до зимової кампанії, - генерал Скшипчак
18:24
Оновлено
на фото: руйнації
Росіяни обстріляли Краматорськ: поранено 5 людей, зокрема дитина, пошкоджено будинки
18:03
Російська субмарина
Російські підводні човни тренуються випускати ракети поблизу Аляски, - Reuters
18:03
У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів
У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів
17:45
В Ізюмі росіяни знищили всю сім'ю Столпакових: дідуся, бабусю, батька, мати, її сестру й доньок 6 та 9 років
17:26
Світовий банк
Світовий банк виділить 30 мільярдів доларів для боротьби з продовольчою кризою
17:26
На віллі Кисельова в окупованому Криму невідомий спалив автомобілі
На віллі Кисельова в окупованому Криму невідомий спалив автомобілі
17:15
Ексклюзив
Марк Фейгін
Влада Росії боїться власний народ більше, ніж озброєних карних злочинців, - Марк Фейгін
17:07
Повномасштабна війна РФ проти України: 43 рятувальники загинули, ще 144 отримали поранення
16:57
Андрій Мельник
Мельник відповів на заяву військових бундесверу про допомогу Україні з терміном "канібалізація"
16:42
альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах
"В країні ілюзій" нарешті можна слухати легально: альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах
16:40
Мелітополь
У селищі біля Мелітополя, куди передислокувалися росіяни, пролунало 5 вибухів
16:35
Кая Каллас
Прем’єр Естонії закликала збільшити обсяги допомоги Україні на тлі успіхів ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV