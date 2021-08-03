Штурм Капітолія у США: двоє поліцейських, які захищали будівлю, скоїли суїцид. Раніше це зробили двоє їхніх колег
Минулого місяця двоє працівників поліції Вашингтону, причетних до охорони Капітолія вдень штурму трампістами, вкоротили собі віку
Про це пише CNBC.
Зазначається, що минулого четверга у власному домі покінчив із собою 43-річний Гантер Хашіда, котрий працював у відділі спеціальних операцій столичного відділу поліції округу Колумбія (Metropolitan Police Department).
За кілька годин після оприлюднення смерті Хашіди повідомили про ще одне самогубство офіцера з цього ж столичного відділу поліції, який 6 січня захищав Капітолій. Ним став 26-річний Кайл Дефрейтаг, якого знайшли мертвим 10 липня.
Раніше повідомлялося, що протягом кількох днів після штурму Капітолія покінчили з життям працівник столичного відділку поліції 35-річний офіцер Джефрі Сміт та офіцер поліції Капітолію 51-річний Говард Лібенгуд.
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