Штурм Капітолія у США: двоє поліцейських, які захищали будівлю, скоїли суїцид. Раніше це зробили двоє їхніх колег

Про це пише CNBC.



Зазначається, що минулого четверга у власному домі покінчив із собою 43-річний Гантер Хашіда, котрий працював у відділі спеціальних операцій столичного відділу поліції округу Колумбія (Metropolitan Police Department).



За кілька годин після оприлюднення смерті Хашіди повідомили про ще одне самогубство офіцера з цього ж столичного відділу поліції, який 6 січня захищав Капітолій. Ним став 26-річний Кайл Дефрейтаг, якого знайшли мертвим 10 липня.

Раніше повідомлялося, що протягом кількох днів після штурму Капітолія покінчили з життям працівник столичного відділку поліції 35-річний офіцер Джефрі Сміт та офіцер поліції Капітолію 51-річний Говард Лібенгуд.

