Шукала локації Укроборонпрому: на Кіровоградщині затримали агентку РФ

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

На Кіровоградщині жінка збирала актуальні дані про розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону для передачі представникам РФ. Зокрема окупанти шукали інформацію про підприємства, які виконують державні оборонні замовлення

"Фігуранткою є мешканка Олександрійського району, яку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України...Отримані відомості (вона - ред.) мала передати месенджером через "зв’язкових", які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті", - зазначили правоохоронці.

Так, дані про українську інфраструктуру загарбники використовували для підготовки серії ракетних ударів по них.

Правоохоронці затримали фігурантку під час фотофіксації одного з підприємств, пізніше СБУ вилучила її телефон, де наявні докази комунікації з росіянами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в СБУ.