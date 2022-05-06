"Сила є міцною із Зеленським": виконавець ролі Люка Скайвокера Марк Гемілл з жовто-синім світловим мечем підтримав президента України
Американський актор Марк Гемілл, який зіграв лицаря-джедая Люка Скайвокера в кіноепопеї "Зоряні війни", зробив допис на підтримку України і президента Володимира Зеленського
Допис Гемілл розмістив у Twitter.
"Сила є міцною із Зеленським", - написав актор.
Гемілл додав у допису гештаг #StandWithUkraineNOW, прапорці України і США та прикріпив малюнок жовтосинього світлового меча лицаря-джедая.
Раніше в інтернеті з'явилися фото Зеленського у футболці із зображенням винищувача, на якому Скайвокер знищив імперську космічну станцію "Зірка смерті". При цьому на зорельоті зображено символіку українських військових літаків.
Зазначимо, 4 травня прихильники "Зоряних війн" вважають неофіційним днем цієї кіноепопеї. Дата, яка англійською звучить як May the 4th, у вимові схожа на початок фрази джедаїв "Нехай буде з тобою Сила" (May the Force be with you). Сила у вченні джедаїв є енергією, якою просякнуто все у Всесвіті, а джедаї вправляються у взаємодії з нею.
- Наприкінці квітня голівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала на Львівщину, щоб підтримати Україну.
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