"Сила є міцною із Зеленським": виконавець ролі Люка Скайвокера Марк Гемілл з жовто-синім світловим мечем підтримав президента України

Допис Гемілл розмістив у Twitter.

"Сила є міцною із Зеленським", - написав актор.

Гемілл додав у допису гештаг #StandWithUkraineNOW, прапорці України і США та прикріпив малюнок жовтосинього світлового меча лицаря-джедая.

Раніше в інтернеті з'явилися фото Зеленського у футболці із зображенням винищувача, на якому Скайвокер знищив імперську космічну станцію "Зірка смерті". При цьому на зорельоті зображено символіку українських військових літаків.

Зазначимо, 4 травня прихильники "Зоряних війн" вважають неофіційним днем цієї кіноепопеї. Дата, яка англійською звучить як May the 4th, у вимові схожа на початок фрази джедаїв "Нехай буде з тобою Сила" (May the Force be with you). Сила у вченні джедаїв є енергією, якою просякнуто все у Всесвіті, а джедаї вправляються у взаємодії з нею.

Наприкінці квітня голівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала на Львівщину, щоб підтримати Україну.

