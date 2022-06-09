Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку окупанти не проводили активних дій, проте намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Так, ворог здійснював артобстріли вздовж лінії зіткнення.



Крім того, в районі населеного пункту Долина Краматорського району на Донеччині артилерійські підрозділи Сил оборони ЗСУ накрили вогнем скупчення особового складу та військової техніки армії РФ.

Втрати противника наразі уточнюються.



Також на Сєверодонецькому напрямку росіяни силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в самому місті Сєверодонецьк. Успіху ворог не мав. Тривають бойові дії.



На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка підрозділи ЗСУ успішно відбили ворожий штурм.



За даними Генштабу, війська РФ мають частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.



На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли околиці міста Краматорськ. З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні військ ЗСУ окупаційні підрозділи здійснили розвідку в районі населеного пункту Нагірне. ЗСУ дали рішучу відсіч і змусили противника відійти.



Крім того, війська РФ вели повітряну розвідку за допомогою БПЛА у районах Краматорська та Покровська.



На Лиманському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.



На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка без змін.



На Південнобузькому напрямку підрозділи військ РФ, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів. Росіяни намагаються обладнати позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.



Генштаб також повідомляє, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій. Себто окупанти блокують цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ у Білорусі активізували формування "народного ополчення"